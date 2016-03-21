"Люди с российскими паспортами уничтожают украинскую газодобычу", - Сергей Соболев

Украина может лишиться своей крупнейшей государственной газодобывающей компании, если правительство продолжит проводить на предприятии такую же провальную кадровую политику, а также ставить «Укргаздобычу» в неравные условия с конкурентами.

Об этом заявил народный депутат Сергей Соболев, передают «Українські новини».

«Что правительство допустило с «Укргаздобычей» - сначала там одни кланы правили. Теперь, по информации, там люди с российскими паспортами и гражданством РФ. Это пример того, что «Укргаздобыча» фактически рассматривается в качестве объекта, из которого можно вытягивать грязные деньги, а не предприятие, которое может работать, увеличивать прибыль и добычу газу», - сообщил парламентарий.

По его словам, идет сознательное уничтожение государственной добычи газа. Создаются условия, в которых госпредприятие будет снижать добычу, так как находится не в одинаковых условиях с частным бизнесом.

По мнению Соболева, СБУ обязано расследовать факты наличия в руководстве «Укргаздобычи» людей, связанных с Россией.

Напомним, народный депутат Михаил Головко обвинил главу «Укргаздобычи» Олега Прохоренко в сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации. По его словам, Прохоренко окружил себя менеджерами, еще недавно работавшими в российских нефтяных компаниях, многие из них продолжают иметь российское гражданство. По мнению нардепа, деятельность этих людей «направлена против основ национальной безопасности Украины, и есть все основания утверждать, что люди, которых Прохоренко привел в «Укргаздобычу», злоупотребляя своим служебным положением, занимаются расхищением государственных средств».

В частности, депутат требует у СБУ проверить гражданство руководителя направления закупок товаров и услуг ПАО «Укргаздобыча» Андрея Токаря, начальника управления по закупкам товаров и услуг Андрея Голубицкого, директора по вопросам безопасности Григория Супруна, советника главы правления ПАО «Укргаздобыча» Андрея Хоменко, а также директора по формированию методологии закупок НАК «Нафтогаз Украина» Романа Беляги. Именно Беляга, по мнению Головко, осуществляет «теневое руководство» «Укргаздобычей».