Южно-Украинская АЭС отключила блок №2 на ремонт

Южно-Украинская атомная электростанция отключила от энергосети страны блок №2 для проведения текущего ремонта в системе охлаждения генератора, сообщает пресс-служба госкомпании «Энергоатом».

«21 марта 2016 года в 09:47 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосистемы Украины для проведения текущего ремонта согласно разрешенной заявке для устранения недостатков в системе охлаждения генератора», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что оборудование первого энергоблока АЭС работает без замечаний в заданном режиме. На третьем энергоблоке продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт.

Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции и на 21 марта 2016 составляет 0,09 мкЗв/ч.

«Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений», - подчеркивается в сообщении.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).