В украинских хранилищах 9,1 миллиард кубов газа – на 17% больше, чем годом ранее

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 12 по 19 марта сократились на 3,8%, или на 364 млн кубометров, - до 9,110 млрд куб. м с 9,474 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании «Укртрансгаз».

По состоянию на аналогичный период прошлого года в ПХГ оставалось 7,8 млрд кубов газа.

По данным компании, среднесуточный объем отбора газа из подземных хранилищ составляет около 60 млн кубометров.

На 14 апреля 2015 года, когда Украина завершила отопительный сезон и приступила к закачке газа, в ПХГ находилось 7,7 миллиарда кубометров.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 млрд кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики.

В январе текущего года Демчишин сообщил, что стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долл. за тыс. кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский «Газпром» за свое топливо.