Импорт нефти в Китай достиг исторического максимума

Импорт нефти в Китай вырос в феврале на 20% в годовом исчислении и объем ежедневных поставок стал рекордным за все время наблюдений, сообщает РБК со ссылкой на свежие таможенные данные.

"Первое место среди экспортеров по итогам месяца заняла Саудовская Аравия, показав второй для себя результат в истории. В феврале 2016 года она поставляла в Китай 1,38 миллиона баррелей/день, а рекорд был зафиксирован в феврале 2012 года на уровне 1,39 иллиона баррелей/день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия за год увеличила поставки в Китай почти на 48%, до 1,03 миллиона баррелей/день, заняв третье место после Анголы. Агентство напоминает, что Россия все чаще бросает вызов саудовской гегемонии на китайском рынке и с ноября 2014 года шесть раз обходила королевство по поставкам, последний раз в декабре 2015 года. Тогда среднесуточный импорт из России составил 949,9 тысячи баррелей, а из Саудовской Аравии — 886,9 тысячи баррелей.

В мартовском докладе Международного энергетического агентства говорилось, что Китай заменил для России Германию в качестве основного импортера нефти.

Издание отмечает, что Россия в 2016 году сможет еще больше сократить разрыв с саудитами, если воспользуется растущим спросом со стороны мини-НПЗ, которые потребляют ежедневно 1,8 миллиона баррелей, что эквивалентно примерно 20% импорта.

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Иран в феврале увеличил поставки нефти в Китай на 1% по сравнению с прошлым годом, до 538 тысяч баррелей/день. Крупнейшая азиатская нефтеперерабатывающая компании Sinopec и государственный нефтетрейдер Zhuhai Zhenrong подписали с Ираном контракт на поставку в 2016 году 505 тысяч баррелей/день, отмечает издание.