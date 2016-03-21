В Швейцарии возобновились слушания по делу о коррупции с участием менеджеров "Газпрома"

Слушания по делу о коррупции с участием сотрудников российской компании «Газпром» возобновились 21 марта в Федеральном уголовном суде Швейцарии, пишет "Коммерсант".

На официальном сайте судебного учреждения говорится, что согласно материалам дела, один из подозреваемых в период с 2001 по 2006 год, занимая пост директора представительства компании ABB в России, осуществлял коррупционные выплаты сотрудниками «Газпрома». Второй фигурант участвовал в коррупционных сделках сначала в качестве сотрудника ABB в России, а затем как директор представительства концерна Alstom в России. Двум другим подозреваемым вменяется в вину то, что они брали взятки, будучи сотрудниками «Газпрома». Один из них также «участвовал в отмывании денег, полученных в результате коррупционных сделок», полагают представители обвинения.

Читайте такжеОбедневшему "Газпрому" придется менять планы на ближайшие два года - FitchИмена участников судебного процесса не разглашаются. Как отмечается на сайте суда, заседания продлятся до 24 марта, а решение вынесут 1 апреля.

Ранее «Ъ» сообщал, что Общественная палата России (ОП) обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку по фактам возможного получения взяток бывшими менеджерами «Газпрома». Соответствующее письмо было направлено зампредом комиссии ОП по социальной политике и качеству жизни граждан Георгием Федоровым.

Как сообщал «Ъ», осенью 2014 года цюрихская газета Tages-Anzeiger сообщила, что Швейцария готовит обвинения в коррупции против топ-менеджеров «Газпрома». По данным издания, один из участников коррупционного скандала до сих пор занимает в «Газпроме» высокий пост. Второй входил в состав правления «Газпрома» и покинул компанию в 2008 году.