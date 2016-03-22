Газовое противостояние России и Турции нарастает: "Газпром" рискует потерять миллионы

"Газпром" существенно снижает поставки газа своему второму по величине потребителю — Турции: ценовой спор с турецкими компаниями приводит к тому, что государственная Botas сокращает закупки, а частные импортеры, которым "Газпром" урезает поставки, собирают консорциум, чтобы впервые перейти к покупке дешевеющего СПГ, пишет "Коммерсант".

Это может позволить турецким компаниям меньше зависеть от российского газа летом. В итоге "Газпром" может недополучить $300-400 млн выручки — потери превысят выгоду от повышения цен, которого добивается компания.

Читайте также"Нафтогаз" ответил "Газпрому": за І квартал потребует около $1 миллиарда недоплаты за транзитПоставки российского газа по Трансбалканскому газопроводу в Турцию с начала года упали на 7,5%, до 2,6 млрд кубометров,— самого низкого уровня, как минимум, за последние три года, следует из данных Bulgartransgaz (оператор болгарского участка трубы), а с февраля по 19 марта падение еще более значительное — 19%. По второму маршруту поставок газа из РФ в Турцию — газопроводу Blue Stream через Черное море — объемы, по данным "Ъ", также сократились по сравнению с прошлым годом. Падение происходит, несмотря на низкую базу 2015 года — тогда "Газпром" ограничивал поставки по украинскому транзитному коридору в попытке помешать реверсу в Украину. Теперь "Газпром" рапортует о резком росте экспорта в Европу: на 37% в Италию, на 60% в Австрию, на 66% во Францию и почти на 250% — в Великобританию. Но Турция — второй по величине потребитель монополии и единственный стабильно растущий рынок газа в Европе — вне этого списка.

Собеседники "Ъ" в "Газпром экспорте" указывают, что основная причина снижения поставок — теплая погода в Турции. Но, по словам собеседников "Ъ" на турецком рынке, проблема в ценовом споре "Газпрома" с потребителями — государственной Botas и шестью частными импортерами. Botas добивается от "Газпрома" скидки и в октябре 2015 года передала спор в арбитраж.

Как отмечают источники "Ъ", в феврале турецкое правительство потребовало от Botas снизить отбор российского газа до 80% от контрактного уровня (установлен по условию take-or-pay). Botas смогла пойти на это из-за потепления и активных закупок СПГ. Но частным импортерам поставки срезал на 10% в конце февраля сам "Газпром", пытаясь добиться отмены предоставленной им в прошлом году скидки на газ. В итоге текущая цена для частных импортеров Турции выросла, по данным "Ъ", примерно до $190 за 1 тыс. кубометров, хотя сами импортеры повышения официально не признают.

1 февраля "Ъ" сообщил, что "Газпром" хочет повысить цену на газ для частных турецких импортеров, которым дал скидку в 2015 году. Источники "Ъ" утверждают, что этот шаг не связан с обострением российско-турецких отношений, но в сочетании с текущим арбитражем в отношении Botas он означает сохранение неопределенности на втором по величине экспортном рынке "Газпрома".

В прошлом году терминал Aliaga в апреле--октябре был загружен всего лишь на 8,5%. Если в этом году загрузка летом составит хотя бы половину мощности, частные импортеры смогут получить 2 млрд кубометров, отказавшись от закупки этого объема у "Газпрома". Тогда "Газпром" потеряет около $350 млн выручки — это как минимум вдвое больше его потенциальной выгоды от повышения цены для частных импортеров на 10,25%. При этом Анкара уже поручила Botas найти одно-два регазификационных судна (FSRU) и ускорить строительство интерконнектора с Болгарией, что теоретически может позволить Турции получать газ из Центральной Европы, в том числе через Украину. В таком случае стратегическое преимущество "Газпрома" как поставщика, обеспечивающего более половины потребностей Турции в газе, может быть утрачено.