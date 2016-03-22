Цены на нефть возобновили рост на заявлениях из ОПЕК

Мировые цены на нефть во вторник растут, продолжая отыгрывать данные от американской аналитической фирмы Genscape по недельным запасам "черного золота" в стране, а также сообщения от ОПЕК, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 07:31 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,12% - до 41,59 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,26% - до 41,64 доллара за баррель.

Негативное влияние данных от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, показавших рост на прошлой неделе числа нефтяных буровых установок в США впервые с конца 2015 года - на 1 единицу, или на 0,26%, до 387 штук, сменил оптимизм инвесторов, связанный с данными от Genscape. Согласно отчету компании, недельные запасы "черного золота" в США на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за неделю, завершившуюся 18 марта, снизились на 0,57 миллиона баррелей — до 69,05 миллиона баррелей.

Данные от Минэнерго США на прошлой неделе показали, что запасы нефти в Кушинге увеличились на 0,6 миллиона баррелей — до 67,5 миллиона баррелей. Кроме того, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 марта, увеличились на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 523,2 миллиона баррелей. Новый отчет Минэнерго страны ожидаются в среду. По прогнозам аналитиков показатель по недельным коммерческим запасам вырос на 3 миллиона баррелей, до 526,2 миллиона баррелей.

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Поддерживают положительную динамику нефтяных цен и заявления от ОПЕК. Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем Эль-Бадри в понедельник выразил надежду на то, что Иран в будущем может присоединиться к обсуждению заморозки уровня добычи нефти. Кроме того, он заявил, что надеется на продолжение тенденции роста цен на нефть, хотя они вряд ли двинутся к новым рекордам. Глава ОПЕК добавил, что стоимость нефти вернется к нормальному уровню после избавления от перепроизводства и излишков.

"Текущие окружающие условия, располагающие к росту спроса на риск, благоприятны для цен на сырьевые товары...", - считают аналитики ANZ.