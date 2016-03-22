Украина 22 марта ожидает увеличения импорта газа из ЕС почти на 70%

Украина во вторник, 22 марта, ожидает увеличения суточных поставок природного газа из Европейского Союза на 66%, - до 17,4 миллиона кубометров с 10,5 миллиона кубометров, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь "Укртрансгаза" Максим Белявский.

"Сегодня. Согласно заявке, ожидаем увеличения поступлений природного газа из Европы. Объемы должны вырасти с 10,5 до 17,4 миллиона кубометров в сутки", - написал он.

По словам представителя "Укртрансгаза", рост поставок газа из ЕС должен произойти за счет дозагрузки словацкого и венгерского маршрутов.

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Как сообщал УНИАН, Украина, импортирующая около 90% газа из Словакии, с 1 марта сократила в четыре раза закупку углеводородов по данному направлению по сравнению с предыдущим днем, - до 9,7 миллиона кубометров с 39,1 миллиона кубометров.

Украина в январе-феврале 2016 года сократила импорт природного газа по сравнению с январем-февралем 2015 года на 49%, до 2,1 миллиарда кубометров с 4,1 миллиарда кубометров.