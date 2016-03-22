Цены на нефть обвалились на сообщениях о взрывах в Брюсселе

На мировых торгах во вторник, 22 марта, цены на нефть после роста с начала торгов обвалились на фоне сообщений о взрывах в Брюсселе.

По данным Интерконтинентальной биржи (ICE), стоимость Brent опустилась на 0,17% - до 41,28 доллара за баррель, WTI - снизилась на 0,16% - до 41,12 доллара за баррель.

До новостей о терактах в столице Бельгии стоимость Brent выросла на 0,12% - до 41,59 доллара за баррель, WTI увеличивалась на 0,26% - до 41,64 доллара за баррель.

Читайте такжеСерия терактов в Брюсселе: все подробности (фото, видео)Поддержали положительную динамику нефтяных цен заявления ОПЕК. Генеральный секретарь картеля Абдалла Салем Эль-Бадри в понедельник выразил надежду, что Иран в будущем может присоединиться к обсуждению заморозки уровня добычи нефти. Кроме того, он заявил, что надеется на продолжение тенденции роста цен на нефть, хотя они вряд ли двинутся к новым рекордам. Глава ОПЕК добавил, что стоимость нефти вернется к нормальному уровню после избавления от перепроизводства и излишков.