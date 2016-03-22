"Киевэнерго" Ахметова получило в прошлом году 1,6 миллиарда убытков

Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы Украины, в 2015 году получила чистый убыток 1,6 миллиарда гривень, тогда как 2014 год компания завершила с чистой прибылью в 83,7 миллиона гривень.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом выручка от реализации продукции за отчетный период не указывается.

Общие активы компании в 2015 году увеличились по сравнению с 2014 годом до 11,917 миллиарда гривень с 9,241 миллиарда гривень.

Суммарная дебиторская задолженность за отчетный период увеличилась до 416,5 миллиона гривень с 364,8 миллиона гривень.

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Справка УНИАН. "Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии "Киевэнерго" осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тысячи километров.

Производство тепловой энергии "Киевэнерго" осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тысячи километров (в двухтрубном измерении). Основными акционерами "Киевэнерго" являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК "Энергетическая компания Украины" (25% акций).