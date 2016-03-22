Россия в рамках ВТО пожаловалась на реформу ГТС Украины – ни одна страна не поддержала

Россия в рамках Всемирной торговой организации выразила обеспокоенность реформой управления газотранспортной системой (ГТС) Украины в части соответствия правилам ВТО, однако ни одна страна не поддержала ее позицию, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В ответ на обеспокоенность РФ украинская делегация в ВТО заявила, что реформа управления ГТС находится в полном соответствии с энергетическим законодательством Евросоюза и Энергетического сообщества и направлена на обеспечение добросовестной конкуренции, а также безопасности поставок в интересах потребителей.

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает к июню 2016 года завершить реформу управления своей газотранспортной системой, что приведет к созданию двух отдельных компаний по управлению магистральными газопроводами и подземными хранилищами газа, и, как ожидается, откроет путь для привлечения западного инвестора к модернизации газотранспортной инфраструктуры страны, построенной во времена СССР.

В августе 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой Украины, предполагающий привлечение европейских и американских инвесторов к управлению украинской ГТС.

Как ожидается, конкурс на привлечение инвесторов будет прозрачным, а требованием к его участникам станет представление всей информации о структуре собственности и всех бенефициаров. Кроме того, компания, которая выиграет конкурс, будет обязана каждые 5 лет отчитываться перед парламентом Украины о проделанной работе.

Украина инициирует разбирательства в рамках Всемирной торговой организации по ограничениям импорта продуктов питания и железнодорожной продукции, а также транзита со стороны Российской Федерации.