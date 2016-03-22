FT: Саудовская Аравия согласна заморозить добычу нефти и без Ирана

Саудовская Аравия будет готова заморозить добычу нефти, даже если Иран не пойдет на подобные шаги, сообщает издание Financial Times со ссылкой на делегата ОПЕК.

"Существует договоренность многих стран о совместной заморозке, зачем делать это зависящим от Ирана... Несмотря на все хвастовство, нам еще предстоит увидеть, что Иран может сделать", - сказал источник издания.

"Посмотрите на то, что это (стремления к заморозке добычи - ред.) сделало, чтобы изменить психику рынка. Сейчас рынок видит, что люди собираются, общаются. Эта кооперация помогла восстановить цены", - отметил собеседник FT, передает Прайм.

Он отметил, что катализатором для лучшего взаимодействия нефтедобытчиков стало "ощущение срочности необходимости улучшения экономической ситуации".

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РФ, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла на встрече в Дохе 16 февраля для поддержки мировых цен на нефть договорились о такой мере, как сохранение добычи в среднем в 2016 году на уровне января, но только если другие производители присоединятся к инициативе. Среди стран, выразивших такую готовность, Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ. Иран и Ирак пока говорят лишь о поддержке шагов по улучшению ситуации на рынке нефти, избегая обещаний присоединиться к заморозке добычи.

Встреча нефтедобытчиков в расширенном формате ожидается 17 апреля в Дохе (Катар). Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что предварительно участие в новой встрече подтвердили около 15 стран. При этом российский министр рассчитывает, что число участников может быть больше. Ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на министерство энергетики Катара сообщило, что власти страны разослали приглашения на апрельскую встречу всем государствам-членам ОПЕК и другим крупным нефтедобытчикам.