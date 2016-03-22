Кабмин увеличил на 40% финансирование Чернобыльской АЭС

Кабинет министров Украины увеличил на 40% по сравнению с 2015 годом финансирование в 2016 году мероприятий по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему - до 998,224 млн грн.

Об этом говорится в постановлении правительства от 16 марта 2016 года.

Согласно документу, на поддержание в безопасном состоянии первого, второго, третьего энергоблоков Чернобыльской АЭС и существующего хранилища отработанного ядерного топлива в 2016 году будет направлено 597,207 млн грн, тогда как в прошлом году на эти цели было выделено 337,207 млн грн.

На вывод из эксплуатации и частичный демонтаж отдельных систем и элементов энергоблоков в 2016 году потратят столько же, как и в 2015 году, - 70,603 млн грн.

На проведение организационно-технических мероприятий по управлению, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту систем, обеспечивающих жизнедеятельность Чернобыльской АЭС, обеспечению контроля за состоянием ядерной и радиационной безопасности Кабмин в 2016 году направит аналогичную прошлогодней сумму в 230,914 млн грн.

На создание на промышленной площадке Чернобыльской АЭС инфраструктуры для обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами в 2016 году предусмотрено 48,5 млн грн (10,273 млн грн в 2015 году), а на освобождение энергоблоков от ядерного топлива – 50,955 млн грн (60,691 млн грн в 2015 году).

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Как сообщал УНИАН, Украина ожидает дополнительных 105 млн долл. международной донорской помощи для завершения строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) – защитного сооружения, которым к концу 2017 года накроют разрушенный в 1986 году энергоблок №4 Чернобыльской АЭС.

Европейский банк реконструкции и развития (распорядитель средств Чернобыльского фонда) проведет 25 апреля 2016 года в Киеве ассамблею доноров для сбора дополнительных средств.

Справка УНИАН. В сентябре 2007 года Чернобыльская АЭС и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Первоначальная стоимость сооружения оценивалась в 980 млн евро. Однако спустя 6 лет оценка стоимости строительства объекта увеличилась на 500 млн евро.

В конечном итоге летом 2014 года Ассамблея доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» приняла решение увеличить до 650 млн евро дополнительный взнос стран-доноров для успешного завершения строительства оградительного контура нового безопасного конфайнмента (торцевых стен) с целью превратить Чернобыльскую атомную электростанцию в безопасный и экологически стабильный объект.

После установки конфайнмента непосредственно над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС необходимо будет разобрать старые конструкции и разработать технологию извлечения ядерного топлива.

В 1997 году страны "Большой семерки" (G7) договорились о создании фонда для финансирования строительства саркофага над четвертым блоком Чернобыльской АЭС.