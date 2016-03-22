"Энергоатом" начал реконструкцию системы техводоснабжения на Южно-Украинской АЭС

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих в Украине АЭС, приступил к реконструкции системы технического водоснабжения на Южно-Украинской атомной электростанции стоимостью в 1,214 млрд грн, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, реконструкция системы техводоснабжения Южно-Украинской АЭС предполагает реализацию трех проектов: строительство 5 брызгальных бассейнов, обустройство струенаправляющего сооружения (завесы) в акватории Ташлыкского водохранилища, а также комплекса сооружений для заполнения и подпитки водоема-охладителя.

«Общая стоимость строительства объектов составляет 1214,4 млн грн. Длительность строительства - 36 месяцев», - говорится в сообщении.

На прошлой неделе, как отметили в «Энергоатоме», начаты подготовительные работы по реализации проекта реконструкции данной системы.

«Сегодня полным ходом идет обустройство стройгородка, подъездных путей, проездов и разворотов, начата вертикальная планировка территории брызгальных бассейнов №1 и №2», - отметили в компании.

По словам директора по инвестициям и перспективному развитию «Энергоатома» Татьяны Амосовой, финансирование проекта пока не было включено в тариф «Энергоатома».

«В связи с тем, что проект был подписан Кабмином в январе, его финансирование пока не включено в тариф на электроэнергию «Энергоатома». Но распоряжением президента компании мы сможем выделить финансирование на этот самый важный для нас на сегодняшний день объект путем перераспределения внутренних ресурсов компании», - цитирует пресс-служба слова Амосовой.

Также в «Энергоатоме» сообщили о продолжении строительства Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции, в частности, о достройки ее третьего гидроагрегата.

«Ориентировочная стоимость объекта на сегодня определяется в размере 2,9 млрд грн, из которых более 260 млн предназначены на социальное развитие региона», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 марта 2016 года выполнены основные монтажные работы по сборке гидрогенератора-двигателя агрегата №3.

«Готовность статора - 78%, ротора – 97%. Требуется поставка электротехнического оборудования», - добавили в компании.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).