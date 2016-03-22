Бразильский нефтяной гигант Petrobras отчитался о рекордном убытке

Бразильская нефтяная госкомпания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) отчиталась о рекордном квартальном убытке в понедельник из-за крупных списаний на фоне падения цен на нефть и отмены проектов в нефтепереработке.

Консолидированный чистый убыток компании в четвертом квартале составил рекордные 36,9 миллиарда реалов ($10,2 миллиарда) - на 48 процентов выше убытка в 26,6 миллиарда реалов годом ранее, пишет Рейтер.

Аналитики компании, отмечает агентство, рассчитывали примерную сумму убытка до $2,6 млрд.

Убытки компании продолжаются на фоне общего снижения цен на нефть. Из $12,8 млрд, которые были списаны в четвертом квартале 2015 года, 83% пришлось на нефтяные месторождения.

Учитывая последний отчет, общий убыток Petrobras за 2015 год составил $9,6 млрд. Также за счет сокращения инвестиций компании удалось увеличить свою денежную позицию более чем в два раза: с $12,1 млрд до $26,9 млрд, что позволило погасить $126,2 млрд долга.

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Генеральный директор Альдемир Бендин сказал, что Petrobras второй год подряд не будет выплачивать дивиденды своим государственным и негосударственным инвесторам и не планирует выплаты бонусов сотрудникам.