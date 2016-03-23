Цены на нефть продолжают снижаться

Стоимость нефти в среду демонстрирует негативную динамику на фоне реакции инвесторов на трагические события в Брюсселе, которую усилили слабые данные Американского институт нефти (API) о росте недельных запасов "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,89% - до 41,42 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,13% - до 40,98 доллара за баррель, пишет Прайм.

Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя во вторник около 08.00 по местному времени. Власти страны считают, что одно из взрывных устройств мог привести в действие террорист-смертник. Третий взрыв произошел в вагоне метро на станции Мальбек. В результате терактов погибли не менее 34 человек, еще 230 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Новости о терактах снизили спрос инвесторов на сырьевые товары, в том числе на нефть. Кроме того, негатив на рынке усилили свежие данные Американского института нефти. Согласно отчету, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,796 миллиона баррелей до рекордных 531,8 миллиона баррелей. Данные существенно превзошли прогнозы экспертов, ожидавших рост на 2,7 миллиона баррелей.

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Позднее в среду управление энергетической информации министерства энергетики США также опубликует свой еженедельный обзор по объему коммерческих запасов (исключая стратегический резерв) в стране за неделю, завершившуюся 18 марта. Согласно прогнозам аналитиков, показатель вырос шестую неделю подряд на 3,09 миллиона баррелей, до 526,29 миллиона баррелей.