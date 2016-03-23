В России оценили себестоимость добычи нефти в стране в $2 за баррель

09:53, 23 марта 2016
Энергетика
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Себестоимость добычи трудноизвлекаемых и шельфовых запасов выше 20 долларов, отметил заместитель министра энергетики РФ. 

REUTERS

Себестоимость добычи барреля нефти в России составляет 2 доллара. Такую оценку в интервью "Российской газете" дал заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"В среднем себестоимость добычи барреля российской нефти составляет около двух долларов», — сказал он.

Молодцов уточнил, что величина может значительно меняться в зависимости от цикла освоения месторождения. 

"Себестоимость добычи трудноизвлекаемых и шельфовых запасов выше 20 долларов. При падающей добыче себестоимость выше", - отметил он. 

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По словам заместителя министра, российские нефтяные компании даже с учетом упавших цен на нефть чувствуют себя достаточно уверенно. По прогнозам ведомства, объем инвестиций нефтедобытчиков в этом году составит около 1,4 трлн рублей. 

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