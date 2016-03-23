Fitch рассказало, что опаснее дешевой нефти для российских компаний

Снижение прогноза цен на нефть не окажет прямого негативного влияния на рейтинги российских нефтегазовых компаний, но есть другой, более серьезный риск - низкие цены на нефть увеличили вероятность повышения налогов, что может привести к ухудшению показателей кредитоспособности и выборочным понижениям рейтингов, пишут "Ведомости" со ссылкой на обзор Fitch.

Fitch понизило прогноз средних цен на нефть в феврале: до $35 за баррель в 2016 г., $45 - в 2017 г. и $55 - в 2018 г. В долгосрочной перспективе агентство ожидает среднюю цену нефти $65 за баррель. Такие уровни цен приведут к увеличению доли заемных средств у компаний сектора, но нагрузка останется умеренной и по большей части будет компенсирована гибким курсом рубля и прогрессивным налоговым режимом.

Читайте такжеForbes: Экономический кризис в России продолжается; информацию о состоянии рынка получить все труднееСейчас Fitch делает пересмотр прогнозов по корпоративным эмитентам из-за снижения прогноза цен на нефть, новые рейтинги будут опубликованы после того, как большинство компаний предоставят результаты за 2015 г.

Ключевые показатели компаний РФ в целом останутся в рамках, соответствующих их текущим рейтингам, указывают аналитики Fitch.

Более серьезный риск для компаний нефтегазового сектора РФ, чем низкие цены, — это повышение налогов, считают в агентстве.

Более высокие налоги могут изменить рейтинговую картину, что обусловит более высокую долю заемных средств и ослабление ликвидности, пишет Fitch. Повышение налогов в секторе, объявленное в октябре 2015 г., было относительно небольшим и будет стоить российским нефтяным компаниям 3-7% от их EBITDA в долларах, но повышение налогов на добычу полезных ископаемых, предложенное Минфином в феврале, может иметь более существенные последствия, например, приведет к падению EBITDA более чем на 20%, указывают аналитики.

При этом сценарии компаниям РФ потребуется больше полагаться на российскую банковскую систему в плане поддержки ликвидности и сокращать капитальные расходы: это может ослабить их с операционной точки зрения, считают в Fitch.

Если цены на нефть вновь снизятся до менее $35 и останутся на этом уровне в течение продолжительного периода времени, увеличится вероятность более значительного повышения налогов ввиду роста давления на бюджет, предупреждает Fitch.