Fitch рассказало, что опаснее дешевой нефти для российских компаний
Самый большой риск - вероятное повышение налогов, которые могут изменить рейтинговую картину российских компаний.
Снижение прогноза цен на нефть не окажет прямого негативного влияния на рейтинги российских нефтегазовых компаний, но есть другой, более серьезный риск - низкие цены на нефть увеличили вероятность повышения налогов, что может привести к ухудшению показателей кредитоспособности и выборочным понижениям рейтингов, пишут "Ведомости" со ссылкой на обзор Fitch.
Fitch понизило прогноз средних цен на нефть в феврале: до $35 за баррель в 2016 г., $45 - в 2017 г. и $55 - в 2018 г. В долгосрочной перспективе агентство ожидает среднюю цену нефти $65 за баррель. Такие уровни цен приведут к увеличению доли заемных средств у компаний сектора, но нагрузка останется умеренной и по большей части будет компенсирована гибким курсом рубля и прогрессивным налоговым режимом.
Читайте такжеForbes: Экономический кризис в России продолжается; информацию о состоянии рынка получить все труднееСейчас Fitch делает пересмотр прогнозов по корпоративным эмитентам из-за снижения прогноза цен на нефть, новые рейтинги будут опубликованы после того, как большинство компаний предоставят результаты за 2015 г.
Ключевые показатели компаний РФ в целом останутся в рамках, соответствующих их текущим рейтингам, указывают аналитики Fitch.
Более серьезный риск для компаний нефтегазового сектора РФ, чем низкие цены, — это повышение налогов, считают в агентстве.
Более высокие налоги могут изменить рейтинговую картину, что обусловит более высокую долю заемных средств и ослабление ликвидности, пишет Fitch. Повышение налогов в секторе, объявленное в октябре 2015 г., было относительно небольшим и будет стоить российским нефтяным компаниям 3-7% от их EBITDA в долларах, но повышение налогов на добычу полезных ископаемых, предложенное Минфином в феврале, может иметь более существенные последствия, например, приведет к падению EBITDA более чем на 20%, указывают аналитики.
При этом сценарии компаниям РФ потребуется больше полагаться на российскую банковскую систему в плане поддержки ликвидности и сокращать капитальные расходы: это может ослабить их с операционной точки зрения, считают в Fitch.
Если цены на нефть вновь снизятся до менее $35 и останутся на этом уровне в течение продолжительного периода времени, увеличится вероятность более значительного повышения налогов ввиду роста давления на бюджет, предупреждает Fitch.