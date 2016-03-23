Оккупированному Севастополю снижают энерголимит – введут график отключения света "3 часа через 3"

В оккупированном РФ Севастополе в связи с продолжающимися аварийными работами в Крыму 24 и 25 марта прогнозируется снижение лимита подачи электричества на 50 МВт.

Об этом на заседании штаба по ликвидации последствий ЧС в Севастополе сообщил директор филиала ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» Виктор Шульженко, передают «Крым.Реалии».

«Лимит составит 130 – 140 МВт, поэтому будет применен график «веерного» отключения, предположительно, «3 через 3 часа», – сказал Шульженко.

По его информации, в минувшие сутки лимит составлял 168 МВт.

Подконтрольный России губернатор Севастополя Сергей Меняйло дал поручение представителю «Севастопольэнерго» довести до населения график отключения.

«Ввиду снижения лимита аварийные бригады переведены на усиленный режим работы. Также Департамент готов обеспечить «Севастопольэнерго» дополнительным автотранспортом для оперативного устранения аварий на электросетях», – сообщают в российском правительстве Севастополя.

В состоянии энергодефицита и веерных отключениях электроэнергии Крым живет уже четыре месяца.

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В Крыму с прошлой недели началась новая волна активных электроотключений. Подконтрольные России власти Севастополя и Крыма предупреждали о том, что возобновляют отключения электричества в связи с «ремонтными работами и ограничением перетока электроэнергии в сечение «ОЭС Юга – Крым».

Графики отключения света будут действовать на полуострове до 26 марта.

После очередной волны отключений электроэнергии прилавки магазинов вновь пополнили свечами. Сейчас это снова один из самых ходовых товаров, признаются продавцы.

С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Энергомост не выдерживает нагрузок, происходят частые аварии.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».