Южно-Украинская АЭС приостановила производство электроэнергии, отключив на ремонт блок №1

Южно-Украинская атомная электростанция отключила от энергосети страны блок №1 для проведения текущего ремонта для устранения неисправности системы регулирования турбины, сообщает пресс-служба госкомпании «Энергоатом».

«23 марта в 9:40 энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосистемы Украины для проведения текущего ремонта согласно разрешенной заявке для устранения неисправности системы регулирования турбины», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что второй энергоблок находится в текущем ремонте согласно разрешенной заявке для устранения неисправностей в системе охлаждения генератора. На третьем энергоблоке продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт.

В сообщении отмечается, что радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции и на 23 марта 2016 составляет 0,1 мкЗв/ч.

«Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений», - подчеркивается в сообщении.

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).