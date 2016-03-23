"Нафтогаз" ожидает летом начала суда против РФ по захваченным активам в Крыму

Глава национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев ожидает, что летом 2016 года начнется судебный процесс в Международном инвестиционном арбитраже против Российской Федерации по захваченным ею в результате аннексии Крыма украинским газовым активам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам 23 марта в Киеве.

«Мы планируем подавать в Международным инвестиционный арбитраж. Уже претензии были направлены Российской Федерации по этому вопросу, там есть определенный процесс, который предполагает, что сначала направляется претензия, потом получается ответ, а потом начинается судебное заседание», - сказал Коболев.

На уточняющий вопрос журналистов, когда, по его мнению, может начаться судебное заседание, Коболев ответил: «Я думаю, что это вопрос двух-трех месяцев».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года НАК «Нафтогаз Украины» нанял американскую юридическую компанию Covington & Burling для подачи иска в международный арбитражный суд по своим активам в аннексированном Россией Крыму.

«Нафтогаз Украины» оценил в 15,7 млрд грн стоимость утраченных активов в Крыму.

15 декабря 2015 года украинские морские пограничники зафиксировали факт нарушения РФ норм международного Морского права. В частности, в результате проведенных мероприятий пограничники выявили и задокументировали, что две самоподъемные буровые установки (СПБУ) «Петр Годованец» и «Незалежнисть», которые в 2014 году были незаконно захвачены Российской Федерацией при аннексии Крыма, перемещены из зоны Одесского газового месторождения ближе к полуострову Крым (место нахождения уточняется).

Министерство иностранных дел Украины расценивает перевозку Россией буровых установок в Черном море как «очередной эпизод широкомасштабного грабежа имущества и природных ресурсов».