Антимонопольный комитет в очередной раз обвинил ряд сетей АЗС в ценовом сговоре

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в очередной раз обвинил сети АЗС, в частности работающие под брендами WOG, OKKO, Shell, SOCAR, в сговоре при повышении стоимости топлива в период 19-21 марта на 1 грн.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое отметило, что в указанный период данные сети АЗС подняли цены на бензин А-95 на 1 грн/л – до 21,99 грн/л.

«Это еще один факт неоднократной практики указанных участников рынка относительно установления и поддержания на одинаковом уровне розничных цен на топливо», - заявляют в АМКУ.

Согласно сообщению, розничные цены на светлые нефтепродукты указанных операторов рынка являются самыми высокими в Украине, превышают уровень индикативных цен, рассчитанных Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, и не коррелируют с изменениями объективных факторов, влияющих на стоимость топлива.

«При этом установление и поддержание одинаковых цен на светлые нефтепродукты может привести к ограничению конкуренции на рынках розничной реализации светлых нефтепродуктов», - добавляют в ведомстве.

Также в комитете напоминают, что по выявленным фактам антиконкурентных согласованных действий на рынках розничной реализации светлых нефтепродуктов 22 января 2016 года АМКУ начал рассмотрение дела по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны компаний «Вог Ритейл», «Окко нефтепродукт», «Альянс Холдинг», «Сокар Петролеум» и «Параллель - М ЛТД».

«Сейчас комитет проводит сбор и анализ доказательств по делу, осуществляет анализ информации и документов, полученных по требованию комитета. По результатам рассмотрения дела Комитетом будет принято соответствующее решение», - сообщили в ведомстве.

Кроме того отмечается, что за совершение нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, а также в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением Законом Украины «О защите экономической конкуренции» предусмотрено наложение штрафа в размере до десяти процентов дохода (выручки) субъекта хозяйствования за год, предшествующий году наложения штрафа.

Как сообщал УНИАН, 13 января 2016 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину, а также главе Антимонопольного комитета Украины Юрию Терентьеву провести переговоры с операторами рынка нефтепродуктов для снижения цен на бензин на фоне падения цен на нефть.

Одновременно Яценюк дал поручение АМКУ наработать формулу ценообразования на нефтепродукты в зависимости от цены на нефть по принципу «чем выше цена на нефть в мире, тем выше цены на АЗС, и наоборот». По словам премьера, АМКУ в течение нескольких недель «не удосужился это сделать».

1 февраля Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о ценовом сговоре между собственниками сетей АЗС при розничной реализации светлых нефтепродуктов.