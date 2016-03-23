"Нафтогаз" планирует в апреле начать закачку газа в подземные хранилища

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” планирует в апреле начать закачку газа в подземные хранилища для следующего отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам 23 марта в Киеве.

«Глядя на режим работы системы сегодня, я думаю, что это будет как обычно апрель», - сказал Коболев.

При это глава «Нафтогаза» не сообщил конкретных объемов, которые компания планирует закачать в подземные хранилища.

«Объем закачки будет меньше, чем в прошлом году», - отметил Коболев.

Также глава «Нафтогаза» спрогнозировал, что в 2016 году общее потребление газа в Украине сократиться до 32 миллиардов кубических метров, тогда так как в 2015 году Украина потребила около 34 миллиардов кубических метров газа.

Читайте также "Нафтогаз" пока не решил, будет ли возобновлять покупку российского газа в текущем году

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики Владимира Демчишина, Украина планирует к следующему отопительному сезону довести запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) до 17 млрд кубометров, что соответствует показателям на начало зимы 2015-2016 годов.

Отопительный сезон планируется завершить к 15 апреля 2016 года.

Также, по словам Демчишина, Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 млрд кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики.