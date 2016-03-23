В МЭА считают "бессмысленным" возможное соглашение о заморозке добычи нефти

Соглашение между некоторыми из стран-производителей нефти ОПЕК и Россией о заморозке добычи, возможно, не имеет смысла, поскольку Саудовская Аравия – единственная страна, имеющая возможность увеличить производство, заявил в среду один из членов руководства Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Рейтер.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали более чем на 50 процентов с установленного в начале этого года 12-летнего минимума вблизи $27 за баррель, после того как Россия и входящие в ОПЕК Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла в прошлом месяце договорились о заморозке добычи нефти на уровне января.

Катар пригласил всех 13 членов ОПЕК и ведущие нефтедобывающие страны, не входящие в картель, принять участие во встрече в Дохе 17 апреля, чтобы обсудить возможность заморозки нефтедобычи.

"Среди групп стран (участвующих во встрече), о которых нам известно, только Саудовская Аравия имеет возможность увеличить производство", - сказал Нил Эткинсон, глава департамента нефтяной промышленности и рынков МЭА.

"Поэтому заморозка добычи, пожалуй, довольно бессмысленна. Это, скорее, своего рода жест, который, вероятно, направлен на то... чтобы укрепить уверенность в будущей стабильности нефтяных цен", - добавил он.

Ливия, так же как и Иран, отнеслась с некоторым пренебрежением к инициативе о замораживании добычи, а отсутствие на апрельской встрече двух государств ОПЕК, оба из которых имеют достаточно возможностей для увеличения производства, ограничит положительный эффект от договоренностей, которые могут быть достигнуты в ходе переговоров.

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Повышение добычи нефти Ираном на 300.000 баррелей в сутки в первый квартал после снятия международных санкций совпало с ожиданиями МЭА, сказал Эткинсон, добавив, что к концу третьего квартала Тегеран может увеличить производство на те же 300.000 баррелей в сутки.

"Нельзя сказать, что Иран наводняет рынок еще большим объемом нефти. Все происходит, как кажется, гораздо размереннее", - сказал он.

По словам Эткинсона, Ирану потребуется некоторое время, чтобы вернуть добычу на досанкционный уровень и восстановить свою долю на нефтяном рынке Европы, где в настоящий момент доминируют Саудовская Аравия, Россия и Ирак.

Согласно прогнозу МЭА, разрыв между спросом и предложением на нефть уменьшится позднее в этом году, что создаст условия для восстановления цен на черное золото к 2017 году.