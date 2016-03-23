ГПУ объявила Курченко очередное подозрение в махинациях с газом на 2 миллиарда гривень

Генеральная прокуратура Украины составила уведомление о подозрении бизнесмену Сергею Курченко за махинаций со сжиженным газом.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

"Главным следственным управлением совместно с Департаментом процессуального руководства в уголовных производствах следователей центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины по результатам проведения полного, всестороннего и беспристрастного расследования, с учетом добытых доказательств составлено сообщение о подозрении Курченко как руководителю преступной организации, которая в течение 2010 года - начале 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в указанный период времени Курченко организовал совершение возглавляемым им организованным преступным группировкам незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 миллиарда гривень путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам, значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

В ГПУ отмечают, что вследствие этих противоправных действий государству нанесен ущерб на общую сумму свыше 2 миллиарда гривень.

В сообщении напоминается, что подозреваемый Курченко объявлен в международный розыск, а по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, судом в отношении него избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 миллиарда гривень.

Досудебное расследование продолжается.

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Как сообщал УНИАН, ранее СБУ выявила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинга ВЕТЭК, подконтрольной бизнесмену, медиаресурса UMH group, футбольного клуба "Металлист", Одесского нефтеперерабатывающего завода и сети АЗС SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).

Во время расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,5 миллиарда гривен.

Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК.

22 марта Генеральная прокуратура Украины сообщила, что составила уведомление о подозрении Курченко за совершение преступлений в банковской отрасли и, в частности, за незаконное завладение средствами на общую сумму 5,6 миллиарда гривень.