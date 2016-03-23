Яценюк потребовал от облгазов пересчитать и вернуть украинцам деньги за газ

Премьер-министр Арсений Яценюк назвал незаконным начисление газоснабжающими компаниями сумм за природный газ для населения по месячной норме 6 кубометров на человека, и заявил об утверждении правительством новой нормы в 4,4 кубометра.

Об этом он заявил на заседании правительства 23 марта.

По словам премьера, ряд облгазов в начале 2016 года через суд добились отмены прошлогоднего постановления Кабмина о норме ежемесячного потребления газа населением без счетчиков в размере 3 кубометра, что вернуло в действие старую норму.

В результате чего, отметил Яценюк, газоснабжающие компании выставили завышенные счета населению за потребленный газ без счетчика.

"Сейчас газоснабжающие предприятия приняли незаконное решение о начислении для граждан Украины платы за газ, в том случае, если нет счетчиков, в размере 6 кубометров. Для каждого домохозяйства, в зависимости от домохозяйства, - это от 195 гривень за весь период отопительного сезона до 1 800 гривень, которые незаконно хотят получить с граждан Украины и засчитать как доходы облгазов", - сказал Яценюк.

"Профильным министерством вместе с НКРЭКУ проведены расчеты, и несмотря на то, что высшая судебная инстанция отменила правительственное решение, я предлагаю сегодня принять соответствующее решение и установить норматив не 6 кубометров, как сейчас выставляют облгазы, а поставить норматив 4,4 кубометра. Неотложно это постановление принять и опубликовать", - сказал Яценюк.

Также премьер-министр обратился к газоснабжающим компаниям с требованием пересчитать людям деньги и вернуть часть переплаченных средств за потребленный ранее газ.

"Я требую немедленно пересчитать и вернуть людям деньги", - добавил Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) штрафовать и лишать лицензий областные газораспределительные компании за нарушение требования о бесплатном обеспечении граждан Украины газовыми счетчиками.

В конце декабря 2015 года глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что недоволен темпами установки газовых счетчиков в Украине областными газораспределительными компаниями. При этом он напомнил, что все домохозяйства – потребители газа должны быть оснащены газовыми счетчиками до 1 июля 2016 года.

По данным СМИ, более 70% украинских облгазов контролируют структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа. В его собственности также находятся более половины отечественных химических предприятий.