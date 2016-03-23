Россия сокращает экспорт нефти - Росстат

По итогам января показатель сократился на 13,4% к декабрю и на 2,3% к январю 2015 года. Добыча нефти в январе 2016 года выросла на 1,4% к декабрю 2015 года и на 1,2% в годовом выражении, сообщает Прайм со ссылкой на Росстат.

В качестве причин снижения январского экспорта называется относительно мягкую зиму в Европе и сохраняющиеся скромные темпы роста экономики региона.

В прошлом наблюдались и значительно более сильные колебания этого показателя, превышавшие 10% в годовом выражении, напомнил менеджер Московского нефтегазового центра EY Дмитрий Дзюба.

"Анализируя показатель января, необходимо также учитывать рекордные объемы экспорта в декабре - более 22 миллионов тонн", - добавил он.

Отмечается, что в долгосрочной перспективе на объем экспорта нефти будет оказывать влияние ожидаемое снижение добычи. Его связывают с тем, что в период низких цен на нефть инвестиции в новые проекты сейчас фактически заморожены, а многих из старых месторождений близки к истощению.

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Снижение доходов от экспорта, в свою очередь, отрицательно сказывается на пополнении федерального бюджета. По данным Минфина РФ, в феврале в казну поступило 746 миллиардов рублей (11 миллиардов долларов), что на 32% меньше, чем в январе, и на 21% меньше, чем годом ранее.