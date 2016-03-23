Нефть продолжает дешеветь на данных из США

Цены на нефть пошли в среду вниз после публикации данных американского Минэнерго, которые показали, что увеличение запасов оказалось значительно выше ожидаемого, сообщает РБК.

"Стоимость нефти в среду снова понизилась после публикации данных Минэнерго США по запасам", - сообщает Financial Times.

Отмечается, что по состоянию на 17:25 баррель Brent оценивался на бирже ICE в 40,77 доллара, что примерно на 2,5%, или 1 доллар, ниже цены закрытия.

"Запасы в американских нефтехранилищах возросли на прошедшую неделю на 9,4 миллиона баррелей, тогда как прогнозировалось их увеличение на 2,5 миллиона баррелей. Нефть сорта WTI подешевела на 3%, до 40,17 доллара за баррель", - отмечают в статье.

Издание напоминает, что, по прогнозу Bank of America Merrill Lynch, следует приготовиться к тому, что восстановление цен на нефть будет идти по W-образной траектории, а Goldman Sachs считает, что 20-месячное падение цен еще не окончено.

"По данным Американского института нефти, запасы бензина в США сократились на 4,3 миллиона баррелей, но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать рост запасов сырья", - пишет The Wall Street Journal. Издание ссылается на оценку инвестбанка Tudor, Pickering, Holt & Co, согласно которой в это время года обычно снижение запасов бензина уравновешивает рост запасов нефти.

"Спрос на бензин остается значительно сильнее ожидаемого", - сказал WSJ Джим Риттербуш, возглавляющий фирму по консалтингу в энергетической сфере. Он добавил, что снижение цен на нефть сдерживается продолжающейся "шумихой" вокруг заморозки уровня добычи, которую обсуждают крупнейшие мировые экспортеры.

WSJ также отмечает, что, по данным лондонской компании Energy Aspects, на этой неделе поддержку нефти оказало внеплановое сокращение добычи на 2,7 миллиона баррелей в день, которое перевесило увеличение экспорта из Ирана на 300 тысяч баррелей в день.

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По мнению Energy Aspects, такие внеплановые снижения поставок, вызванные внеплановыми техработами и терактами на нефтепроводах, продолжатся. В частности, аналитики компании отметили, что особо уязвимой является нефтепровод из иракского Курдистана в Турцию, по которому ежесуточно прокачивается 600 тысяч баррелей.