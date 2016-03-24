Членство в ЕС защищает Британию от давления России на энергосистему страны - глава минэнерго

Об этом говорится в речи главы британского Минэнерго Эмбер Радд, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

«Полагаться на энергию из-за рубежа — это рискованно. Мы видели, как такие страны, как путинская Россия, используют поставки газа как внешнюю политику. Угрожают снизить их или резко повысить цены», — считает министр.

По словам Радд, Британия не может позволить, чтобы ее «энергетическая безопасность была захвачена и стала политической пешкой», что «поставит Европу на колени». «Работая в Европейском союзе, каждое государство может сделать так, чтобы это не стало реальностью», — объяснила она.

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«Как у блока, в которых входит 500 млн человек, у нас есть сила противостоять Путину. Мы можем координировать наш ответ на кризис. Мы можем использовать силу внутреннего рынка, чтобы получать газ из других источников. Мы можем опускать цену импорта, как это недавно произошло в восточной Европе, — подчеркнула глава Минэнерго. — Проще говоря, когда речь идет о российском газе, нужно руководствоваться пословицей «вместе мы выстоим, разделенные — погибнем».

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Министр также предсказала, что выход Британии из ЕС будет подобен «электрошоку». «В этом случае затраты на энергию в Великобритании, скорее всего, взлетят, по меньшей мере, на полмиллиона фунтов в год», — заключила Радд.