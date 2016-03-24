Цены на нефть продолжают снижаться

Цены на американскую нефть снижаются на азиатских торгах в четверг из-за роста запасов черного золота в США шестую неделю кряду до нового рекордного значения, сообщает Reuters.

К 07:40 фьючерсы на американскую нефть WTI снизились на 0,3 процента до 39,67 доллара за баррель.

Фьючерсы на Brent снижаются на 0,02 процента до 40,46 доллара за баррель.

Запасы нефти в США выросли за неделю на 9,36 миллиона баррелей до 532,54 миллиона баррелей при прогнозе роста на 3,1 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Продолжающийся рост запасов нивелирует рост цен на новостях о попытках ведущих нефтяных держав договориться о замораживании нефтедобычи.

"Добыча ОПЕК все еще высока, и, как ожидается, Иран нарастит (добычу)", - сказал риск-менеджер Тони Нунан из Mitsubishi Corp.

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"Я жду, что цены на нефть опустятся и вновь протестируют уровень 35 долларов, если мы продолжим наблюдать повышение (запасов)".