Великобритания обвинила РФ в использовании газа в качестве оружия - СМИ

Министр энергетики Великобритании Эмбер Радд сообщила о том, что ее страна может попасть в зависимость от газовых поставок России в случае выхода страны из Евросоюза, сообщает Прайм.

"Мы были свидетелями того, как страны, такие как Россия, используют поставки газа в качестве инструмента внешней политики, угрожая прекращением поставок или увеличением цены", - отметила глава министерства энергетики.

Радд также считает, что плотная работа с ЕС поможет избежать газовой зависимости от Москвы.

"Полагаться на энергию из-за рубежа - это рискованно. Мы видели, как такие страны, как Россия Владимира Путина, используют поставки газа как внешнюю политику. Угрожают снизить их или резко повысить цены", - цитирует The Guardian слова министра.

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Напомним, что в Великобритании последнее время идут споры о выходе страны из Евросоюза. Этот вопрос вынесут на обсуждение 23 июня текущего года. Также ранее поступали сообщения о том, что если решение о выходе из состава ЕС может стоить Лондону 145 миллиардов долларов.