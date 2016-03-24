Южно-Украинская АЭС возобновила производство электроэнергии, подключив к сети первый энергоблок

Южно-Украинская атомная электростанция после однодневного перерыва ночью 23 марта возобновила производство электроэнергии, подключив в энергосети блок №1 после ремонта, говорится в сообщении госкомпании "Энергоатом".

Согласно сообщению, на энергоблоках №2 и №3 продолжаются плановые ремонтные работы.

"Радиационная обстановка на Южно-Украинской АЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции и на 24 марта 2016 составляет 0,1 мкЗв/ч", - отметили в "Энергоатоме".

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Как сообщал УНИАН, 23 марта в 09:40 энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети для проведения текущего ремонта для устранения неисправности системы регулирования турбины.