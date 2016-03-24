"Укргазвыдобування" по-прежнему препятствует работе госаудиторов - Госфининспекция

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування" по-прежнему препятствует работе государственных аудиторов и не допускает их к выполнению проверки хозяйственной деятельности предприятия, инициированной Кабинетом министров Украины.

Об этом говорится в сообщении Государственной финансовой инспекции, на базе которой в данный момент формируется Государственная аудиторская служба.

В Госфининспекции напомнили, что проверки охватывают период деятельности за 2014 год и первое полугодие 2015 года. Кроме того, руководитель "Укргазвыдобування" во время заседания правительства 18 марта получил прямое указание премьер-министра Арсения Яценюка допустить аудиторов на предприятие. Более того, Госфининспекция, как отмечается, создала специальную рабочую группу для аудита финансово-хозяйственной деятельности "Укргазвыдобування", в которую вошли представители Антимонопольного комитета, Фискальной службы, Минэкономразвития, Фонда госимущества и даже Национальной полиции. Проверки должны были начаться 22 марта. Однако "Укргазвыдобування" заблокировало их проведение, мотивируя свои действия тем, что предприятие якобы не относится к субъектам хозяйствования государственного сектора экономики.

"Однако 100% акций ПАО "Укргазвыдобування" принадлежит Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", которая полностью является государственной. Кроме того, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года №83 "Об утверждении перечня объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства", ПАО "Укргазвыдобування" входит в перечень государственных предприятий", - говорится в сообщении Госфининспекции.

"Руководство "Укргазвыдобування" откровенно игнорирует правительственные поручения, и такие действия обусловлены, скорее всего, желанием скрыть определенные сомнительные аспекты деятельности акционерного общества. Не исключено, что там есть существенные нарушения финансовой дисциплины", - предположили в Госфининспекции.

В ведомстве сообщили, что о блокировке проверок уже доложили правительству и руководству МВД.

Ранее глава Госфининспекции Лидия Гаврилова уже заявляла о противодействии проверкам со стороны руководства «Укргазвыдобування». Тогда руководство госхолдинга мотивировало свои действия тем, что на предприятии ведется "оперативный аудит". Однако, как подчеркнула Гаврилова, оперативный аудит позволяет оценить только текущие банковские операции и не позволяет оценить финансовое положение дел в компании в предыдущие периоды.

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В то же время, премьер Яценюк подчеркнул, что "Укргазвыдобування" является одним из наиболее важных госактивов, за которые сегодня ведется борьба. Яценюк также предположил, что компания "Укргазвыдобування" представляет значительный интерес, и потому велика вероятность, что компанию хотят приватизировать, а действующего руководителя Олега Прохоренко, назначенного в рамках одного из первых проведенных в Украине открытых кадровых конкурсов, - заменить.

Кабмин инициировал проверки госпредприятий в начале 2016 года в рамках оценки финансового состояния и эффективного использования возможностей государственных компаний.