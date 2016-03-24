Brent торгуется ниже $40 за баррель
11:49, 24 марта 2016Энергетика
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Brent упала до $39,99 за баррель, WTI - до $39,22 за баррель.
REUTERS
Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили снижение, нефть марки Brent впервые с 16 марта опустилась ниже психологической отметки в 40 долларов за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.
По состоянию на 11:07 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,19% - до 39,99 доллара за баррель.
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Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,43% - до 39,22 доллара за баррель.
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