Яценюк сдержал обещание: установил новую норму потребления газа без счетчика

Кабинет министров Украины установил новую норму месячного потребления газа в домохозяйствах, не оборудованных счетчиками - 4,4 кубометра на человека, поскольку областные газоснабжающие компании через суд отменили распоряжение правительства, которым норма потребления газа была установлена на уровне 3 кубометров.

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением от 23 марта 2016 года.

Согласно документу, теперь месячная норма потребления газа без счетчика при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 4,4 кубометра на человека, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя - 7,1 кубометра на человека. При наличии газовой плиты и водонагревателя - 14 кубометра на человека.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк на заседании правительства 23 марта назвал незаконным начисление газоснабжающими компаниями сумм за природный газ для населения по месячной норме 6 кубометров на человека, и заявил об утверждении правительством новой нормы в 4,4 кубометра.

В мае 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) штрафовать и лишать лицензий областные газораспределительные компании за нарушение требования о бесплатном обеспечении граждан Украины газовыми счетчиками.

В конце декабря 2015 года глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что недоволен темпами установки газовых счетчиков в Украине областными газораспределительными компаниями. При этом он напомнил, что все домохозяйства – потребители газа должны быть оснащены газовыми счетчиками до 1 июля 2016 года.

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По данным СМИ, более 70% украинских облгазов контролируют структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа. В его собственности также находятся более половины отечественных химических предприятий.