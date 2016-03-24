Саудовская Аравия из-за низких цен на нефть решила переориентировать экономику

Власти Саудовской Аравии намерены развивать и укреплять туризм (в том числе услуги для паломников в Мекку), чтобы снизить зависимость экономики от падения цен на нефть.

Об этом сообщает Slon.ru ссылкой на Zawya (входит в Thomson Reuters).

Аналитики указывают, что индустрия хаджа является вторым по важности сектором экономики после нефтегазового. Ежегодный вклад туризма в ВВП королевства оценивается в 85 млрд риалов (около $23 млрд), из которых на хадж и умру (малый хадж) приходится 45 млрд риалов.

Ожидается, что после завершения работ по реконструкции мечетей в Мекке и Медине для того, чтобы иметь возможность принимать большее число паломников, выручка от хаджа вырастет в два раза. В совокупности доходы от туристического сектора (в том числе хаджа, исторического и медицинского туризма) в ближайшие пять лет должны увеличиться на 35 млрд риалов.

В конце прошлого года Саудовская Аравия утвердила параметры бюджета на 2016 год, исходя из «очень низких» цен на нефть. Для борьбы с последствиями сокращения стоимости углеводородов власти королевства решили в том числе провести структурные реформы, снизить зарплаты и скорректировать тарифы на воду и электричество.

Кроме того, в середине февраля текущего года Саудовская Аравия и Россия договорились заморозить нефтедобычу на уровне января, чтобы поддержать мировые цены на нефть. Идею поддержали и другие добывающие страны; 17 апреля в столице Катара Дохе пройдет встреча стран-нефтепроизводителей, где также будет обсуждаться вопрос об уровне добычи. В Международном энергетическом агентстве будущее соглашение о заморозке назвали бессмысленным.

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Осенью 2015 года в Саудовской Аравии произошло несколько крупных инцидентов во время хаджа. 11 сентября 111 паломников погибли при падении строительного крана на территории главной мечети Мекки, а 24 сентября в долине Мина у Мекки произошла давка, в результате которой число погибших стало рекордным за всю историю хаджа и превысило 2,1 тысячи человек.