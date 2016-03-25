Цена нефти закрепилась выше $40 за баррель

Цены на нефть смогли отыграть вчерашнее падение после выхода данных по буровым установкам от Baker Hughes, согласно которым число нефтяных установок упало до семилетнего минимума, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром стоимость барреля Brent на торгах в Лондоне подрастала на 0,72% до 40,45 доллара, пишет Прайм.

Как сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, по итогам завершившейся 24 марта рабочей недели число буровых установок в США сократилось на 12 единиц, или на 3%, и составило 464 единицы. В годовом выражении показатель снизился на 584 единицы, или на 56%.

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При этом количество нефтяных буровых установок снизилось на 15 единиц, или на 4%, до 372 штук - минимума с 2009 года. Число газодобывающих установок выросло на 3 единицы, или на 3%, и составило 92 единицы.