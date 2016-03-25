У Абромавичуса выбрали троих иностранцев в набсовет "Нафтогаза"

Номинационный комитет при Министерстве экономического развития и торговли Украины отобрал троих иностранцев в состав наблюдательного совета крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», сообщил на пресс-конференции министр экономики Айварас Абрамавичус.

«Номинационный комитет отобрал трех независимых членов и теперь ждет кандидатов от Администрации президента и Кабинета министров. Три независимых члена уже готовы на следующей неделе приехать в Украину и приступить к работе», - сказал Абромавичус.

По его словам, номинационный комитет выбрал Маркуса Ричардса с 33-летним опытом работы в нефтегазовом бизнесе, Чарльза Проктора с 27-летним опытом в нефтегазовом бизнесе и Пола Уорика с 30-летним опытом в нефтегазовом бизнесе.

Ричардс и Проктор работали в одной из крупнейших британских нефтегазовых компаний ВР.

Читайте также"Нафтогаз" за год сократил убыток в 3,5 раза - до 25 миллиардов

Присутствующий на пресс-конференции глава Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер отметил, что все три независимых члена от совета «Нафтогаза» имеют безупречную квалификацию и опыт в энергетике.

Также глава ЕБРР отметил, что никто, кроме членов номинационного комитета не вмешивался в отбор независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза».

«В сегодняшних сообщениях об утверждении трех членов набсовета, возможно, будет звучать определенная критика и спекуляция в данном вопросе, но я со всей ответственностью хочу заявить, что кроме членов номинационного комитета никто не вмешивался в отбор независимых членов в набсовет «Нафтогаза»», - сказал глава ЕБРР.

Также глава ЕБРР высказал надежду, что Администрация президента и Кабинет министров предложат двух членов наблюдательного совета с такой же безупречной репутацией, как и отобранные три.

Также банкир заявил, что у ЕБРР есть подобный план по реформе корпоративного управления оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

Читайте также"Нафтогаз" планирует в апреле начать закачку газа в подземные хранилища

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 7 декабря 2015 года в рамках проведения реформы управления Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» принял новый устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, в управление Министерства экономического развития и торговли Украины.

Новый устав Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» является основой реформы госхолдинга, согласованной с одним из ключевых кредиторов страны – Европейским банком реконструкции и развития. Реализация этой реформы дала возможность получить 300 млн долл. кредита от ЕБРР, которые были потрачены на закупку 1,7 млрд куб. м газа в Европейском Союзе. Кредит является револьверным – с возможностью возобновления.

19 января Министерство экономического развития и торговли объявило о начале поиска кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета энергохолдинга.