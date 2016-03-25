Коболев: газовых переговоров с Россией в марте уже не будет, возможно в апреле

Глава Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев ожидает, что трехсторонние газовые переговоры между Украиной и Россией при содействии Европейской Комиссии состоятся в апреле 2016 года, так как в марте их уже не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве сегодня, 25 марта.

В этом месяце переговоров по газу наверное уже не будет. Мы ждем реакцию "Газпрома", наверное это будет апрель», - сказал Коболев.

По его словам, на сегодняшний день на переговорный процесс влияет политический кризис в Украине и то, что и российская сторона, и европейская ждут определенности в отношении состава Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Демчишин заявлял, что трехсторонняя встреча по газовым вопросам при участии Европейского Союза состоится до конца марта.

При этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович призвал Украину готовиться к следующему отопительному сезону и новым переговорам с "Газпромом", так как Стокгольмский арбитраж до конца 2016 года не успеет разрешить газовые споры между "Нафтогазом" и российским газовым монополистом.