Поставки льготного газа для населения под угрозой – "Нафтогаз" ждет решения Кабмина

Глава крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает критически важным, чтобы Кабинет министров до 28 марта 2016 года продлил действие постановления о специальных обязательствах «Нафтогаза» по продаже природного газа для населения на льготных условиях.

Об этом он сообщил журналистам 25 марта в Киеве.

«Если решение не будет принято, то мы вообще не сможем поставлять газ для населения. Что будут делать в такой ситуации облгазы? Скорее всего, покупать газ по рыночной цене», - сказал Коболев.

По его словам, 28 марта является крайним сроком для принятия данного решения.

«Я пока не понимаю, что происходит. Это сейчас будет один из самых болезненных вопросов», - добавил Коболев.

Как известно, минимальный тариф на газ для населения устанавливается в отопительный сезон для потребителей, использующих газ для отопления, а также для предприятий ТКЭ, которые оказывают услуги по централизованному теплоснабжению.

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Глава Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк прогнозирует с 1 апреля повышение минимального тарифа на газ для населения и теплокоммунэнерго на 53%, до 5 тыс. 500 грн с НДС за тысячу кубометров с 3 тыс. 600 грн с НДС.