Яценюк поручил МВД и Минюсту разобраться в правомерности блокирования счетов "Энергоатома"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил министру внутренних дел Арсену Авакову и министру юстиции Павлу Петренко принять меры по защите государственных интересов из-за блокирования счетов Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Об этом говорится в письме Яценюка в адрес руководителей двух министерств, которое он написал, реагируя на письмо госкомпании "Энергоатом", где сказано, что Департамент государственной исполнительной службы Минюста заблокировал работу "Энергоатома" путем наложения арестов на все счета и имущество компании.

"Прошу срочно принять в соответствии с компетенцией исчерпывающие меры относительно обеспечения защиты интересов государства", - написал глава правительства.

Согласно письму "Энергоатома", которым располагает УНИАН, арест счетов и имущества был проведен при осуществлении исполнительного производства № 34029225 о взыскании 127,3 миллиона гривень с НАЭК "Энергоатом" в пользу компании "Укрэлектроват".

По данным "Энергоатома", арестованы счета компании, которые используются для выплаты заработной платы, а также счета со специальным режимом использования, которые вообще не подлежат аресту.

В письме отмечается, что арестовано все имущество "Энергоатома" (балансовая стоимость около 202 миллиардов гривень), при том, что остаток задолженности по исполнительному производству составляет около 95 миллионов гривень.

Кроме того сообщается, что блокирование счетов привело к срыву финансирования большинства производственных программ "Энергоатома". В частности, по поставкам ядерных материалов и ядерного топлива для обеспечения стабильной и надежной работы отечественных энергоблоков.

"Под угрозой срыва оказалось поставки ядерного топлива для трех энергоблоков ВВЭР-1000", - подчеркивается в письме.

В документе отмечается, что предыдущие жалобы госкомпании на неправомерные действия должностных лиц исполнительной службы остались без внимания даже несмотря на то, что Яценюк поручал ряду государственных ведомств отреагировать на возникшую ситуацию.

Также сообщается, что "Энергоатом" направил в Генеральную прокуратуру заявление о совершении уголовного преступления должностными лицами исполнительной службы.

На запрос УНИАН в пресс-службе «Энергоатома» подтвердили, что из-за блокирования счетов компании, «Энергоатом» обратился с соответствующим письмом к премьер-министру.

Также в пресс-службе подчеркнули, что возникшая ситуация может крайне негативно повлиять не только на выполнение финансовых обязательств по сделкам госкомпании с международными партнерами (как Areva и Westinghouse), но и на взаимодействие компании с европейскими финансовыми институтами, в частности с ЕБРР, который предоставил "Энергоатому" кредит на 300 миллионов евро.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2015 году компания получила 1,168 миллиарда гривень чистой прибыли.