В России в феврале бензин подорожал почти на 10%

Цены производителей на автомобильный бензин в феврале в РФ увеличились на 9,7% по сравнению с январем; цены на дизтопливо - сократились на 1%, сообщает Прайм со ссылкой на данные Росстата.

"Цены производителей на бензин марки Аи-76 (Аи-80) в феврале выросли на 5,7%, марки Аи-92 (Аи-93) - на 10,9%, Аи-95 и выше - на 7,9%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удорожание автомобильного бензина было отмечено в 16 субъектах РФ (от 0,2% в Тюменской области до 18,6% в Омской области). В Республике Саха (Якутия) цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне января 2016 года. В 2 субъектах РФ отмечено его удешевление: на 2,2% - в Сахалинской области и на 1,5% - в Ленинградской области.

"В феврале снижение потребительских цен на бензин автомобильный отмечено в 42 субъектах РФ, из них в Республике Тыва - на 2,4%, Чечне и Дагестане - на 1,9% и 1,7% соответственно. Повышение цен на бензин наблюдалось в 15 субъектах РФ, в том числе в Ненецком автономном округе – на 1,3%, Татарстана - на 0,7%", - уточняет издание.

Подчеркивается, что в Москве потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший месяц выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге - не изменились.

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Таким образом, потребительские цены на бензин различных марок в феврале 2016 года в среднем по России превышали цены производителей в 2,1-2,5 раза (в феврале 2015 года - в 2,1-2,8 раза). В феврале цены производителей на нефть добытую снизились на 20,6% (с начала года - на 28,1%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом стали ниже на 0,4% (с начала года выросли на 6%).