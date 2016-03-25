"Укрэнерго" закупит у предприятия Григоришина трансформаторов почти на миллиард гривень

Госкомпания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы Украины, 24 марта по результатам открытого тендера заключила договор с предприятием "Запорожтрансформатор" (принадлежит российскому бизнесмену Константину Григоришину) на закупку трансформаторов на общую сумму 928,5 миллиона гривень, сообщает пресс-служба компании.

"24 марта "НЭК "Укрэнерго" заключило договор с ОАО "Запорожтрансформатор" на закупку автотрансформаторов и шунтирующих реакторов в количестве 22 единиц. Сумма контракта составляет 928,5 миллиона гривень, что на 1,1 миллиарда меньше ожидаемой стоимости закупки", - сообщают в "Укрэнерго".

В сообщении отмечается, что, обеспечив конкурентоспособность, публичность и прозрачность закупки, "Укрэнерго" получило предложение, которое по своей стоимости является лучшим не только в Украине, но и в Европе за последние годы.

"Новейшее оборудование необходимо и будет направлено на обеспечение надежной работы электроподстанций 330-750 кВ - ключевых энергоузлов Объединенной энергосистемы Украины", - сообщили в госкомпании.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля 2015 года Служба безопасности Украины заблокировала тендер львовского подразделения госкомпании "Укрэнерго" на закупку трансформаторов, стоимость которых была завышена на 40%.

14 июля 2015 года Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила госкомпании "Укрэнерго" инвестиционную программу на 2015 год в размере 6,959 миллиарда гривень.

Представляя инвестпрограмму, генеральный директор "Укрэнерго" Юрий Касич сообщил, что часть средств пойдет на закупку трансформаторов.

После утверждения инвестпрограммы "Укрэнерго" объявило тендер на закупку трансформаторов. По сообщениям в СМИ, госкомпания собиралась купить трансформаторы по завышенной вдвое цене. Также СМИ предположили, что победителем тендера станет предприятие "Запорожтрансформатор", подконтрольное российскому бизнесмену Константину Григоришину.

В начале октября 2015 года Касича отстранили от должности руководителя "Укрэнерго", исполняющим обязанности главы компании назначили Всеволода Ковальчука.

После ряда скандалов СМИ и заявлений чиновников, 8 февраля тендер на закупку трансформаторов все же состоялся. В нем принимало участие несколько европейских и корейских производителей. В результате "Запорожтрансформатор" предложил наименьшую цену - 928,59 миллиона гривень. Ранее в компании ожидали, что стоимость трансформаторов составит около 2 миллиардов гривень.

Как отметил Ковальчук, в случае экономии 1 миллиард гривень компания намерена направить эти средства на дополнительную модернизацию трансформаторного оборудования либо же на выполнение инвестиционной программы 2016 года, которая не в полном объеме была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

В 2015 году "Укрэнерго" получило 820,4 миллиона гривень чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года компания получила убыток в размере 1,2 миллиарда гривень.

"Запорожтрансформатор" входит в группу "Энергетический стандарт" Константина Григоришина и является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.