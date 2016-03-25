"Укрнафта" хочет погасить налоговую задолженность за счет газа на балансе компании

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания "Укрнафта" предложила государству погасить налоговую задолженность за счет находящихся на балансе компании с 2006 года 2 миллиардов кубометров газа.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Право собственности на добытый в 2006 году объем газа, его передача в Единую газотранспортную систему Украины подтверждается актами закачки газа в подземные хранилища ПАО "Укртрансгаз", решениями хозяйственных судов Украины", - отмечают в "Укрнафте", уточняя, что об этом также сказано в письме компании в адрес Государственной фискальной службы.

При этом "Укрнафта" сослалась на судебное решение от 19 мая 2014 года, в котором Высший хозяйственный суд Украины обязал госкомпании "Укртрансгаз" и НАК "Нафтогаз Украины" не препятствовать "Укрнафте" в осуществлении его права собственности на 2 миллиарда кубометров природного газа.

Постановление суда также обязало "Укртрансгаз" изъять соответствующий объем природного газа из подземных хранилищ и передать "Укрнафте" с оформлением необходимых документов.

"Стоимость указанного объема природного газа, в соответствии с ценами, установленными Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, составляет 13,6 миллиарда гривень, что полностью покрывает сумму налоговой задолженности", - заявляют в компании.

Кроме того сообщается, что в письме содержится предложение о том, что, согласно пункту 89.3 статьи 89 Налогового кодекса Украины, Межрегиональное главное управление ГФС обязано оформить указанное имущество в налоговый залог для его подготовки к последующей реализации.

Читайте такжеГлава "Укрнафты" предлагает погасить налоговые долги компании через процедуру досудебной санации

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года "Нафтогаз Украины" опубликовал аудированную компанией Deloitte&Touche отчетность о результатах деятельности в 2012-2013 годах.

В ней энергетический госхолдинг впервые признал, что по своему усмотрению использовал принадлежащие "Укрнафте" 10 миллиардов кубометров газа.

До этого "Нафтогаз" отрицал существование долга перед "Укрнафтой", а последняя называла самовольное использование НАКом ее газа хищением.

Из-за отказа "Нафтогаза Украины" погашать долг перед "Укрнафтой" в размере 50 миллиардов гривень, сорванных по вине некоторых чиновников Минэнергоугля и НАК "Нафтогаза Украины" аукционов по продаже нефти и газа, у "Укрнафты" возник долг перед государством по уплате налогов. По состоянию на 1 января 2016 года долг "Укрнафты" составлял 10,4 миллиарда гривен.

В июле 2015 года акционеры "Укрнафты" избрали новым главой правления предприятия гражданина Великобритании Марка Роллинса. Однако из-за противодействия конкурентов "Укрнафты" контракт с ним был подписал только в конце сентября.

Новый глава стабилизировал финансовое положение компании, уплатив рекордную сумму дивидендов, и обеспечил текущую уплату налогов.

Вместе с тем Роллинс неоднократно подчеркивал, что "Укрнафта" сможет погасить долги по налогам при условии, что НАК "Нафтогаз Украины", владеющий контрольным пакетом акций "Укрнафты", начнет погашать свои долги перед компанией.

Предшественник Роллинса, Питер Ванхеке, также неоднократно обвинял руководство "Нафтогаза Украины" в нежелании выполнять решение Высшего хозяйственного суда по возврату "Укрнафте" 2 миллиарда кубометров газа или погашению долга за него в размере от 9 до 14 миллиардов гривень.

На 28 марта назначено заседание наблюдательного совета "Укрнафты", на котором будет рассмотрен вопрос финансового оздоровления компании.

Читайте также"Укрнафта" ищет пути оптимизации расходов из-за снижения мировых цен на нефть – глава правления

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.