Энергоблок Ривненской АЭС отключен для проведения текущего ремонта

Как сообщили УНИАН в пресс-центре госпредприятия «НАЭК «Энергоатом», блок отключен сегодня в 16.49 в соответствии с согласованной оперативной заявкой.

Во время ремонта будут проведены работы по устранению неплотности в системе охлаждения статора генератора турбогенератора ТГ-5. Ориентировочная дата окончания ремонта – 31 марта 2016 года.

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Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Ранее УНИАН сообщал, что Южно-Украинская атомная электростанция после однодневного перерыва ночью 23 марта возобновила производство электроэнергии, подключив в энергосети блок №1 после ремонта