Цены на нефть возобновили рост на данных из США

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть возобновили рост, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные торгов.

Майские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,89%, до 39,81 доллара за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае поднялись на 0,89%, до 40,73 доллара за баррель.

По данным Baker Hughes, за неделю, завершившуюся 24 марта, число буровых установок в США сократилось на 12 единиц, или на 3%, и составило 464 единицы. В годовом выражении показатель снизился на 584 единицы, или на 56%. При этом количество нефтяных буровых установок снизилось на 15 единиц, или на 4%, до 372 штук - минимума с ноября 2009 года. Число газодобывающих установок выросло на 3 единицы, или на 3%, и составило 92 единицы.

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"После роста числа нефтяных буровых установок на прошлой неделе на одну единицу некоторые могли предположить, что продолжающееся снижение количества буровых установок, в конце концов, заканчивается. По-видимому, это не так", - сказал агентству Рейтер брокер Liquidity Energy в Нью-Йорке Питер Донован (Peter Donovan).