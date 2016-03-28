В украинских хранилищах осталось 8,7 миллиарда кубов газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 19 по 26 марта сократились на 4,3%, или на 389 миллионов кубометров, - до 8,721 миллиарда кубометров с 9,110 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании "Укртрансгаз".

По данным компании, среднесуточный объем отбора газа из подземных хранилищ составляет около 49 миллионов кубометров.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 миллиардов кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики.

В январе текущего года Демчишин сообщил, что стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долларов за тысячу кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский "Газпром" за свое топливо.