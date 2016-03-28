В России хотят засекретить госзакупки "Газпрома" и "Роснефти"

Минэнерго РФ поддержало предложение засекречивать госзакупки компаний и предложило расширить перечень тех данных, которые можно не публиковать на портале госзакупок, пишут «Ведомости», ссылаясь на отчет ведомства.

Министерство предлагает засекретить не только данные о закупках нефти и газа, услуг по их транспортировке, по продаже земли и получению кредитов в иностранных банках, но также о покупке услуг по добыче нефти и газа, их хранению и складированию, переработке нефтепродуктов, охране единой системы газоснабжения и магистральных нефтепроводов, в том числе физической, с закупкой оружия и боеприпасов.

Если изменения будут приняты, процедура пойдет как для закупок по гостайне – приглашения будут рассылаться потенциальным участникам, а конкурс – проходить в бумажной переписке, объясняет директор департамента Минэкономразвития Максим Чемерисов.

Читайте такжеВ России уточнили сумму секретного экспорта: в Украину отправили товаров на $20 миллионов

Руководители «Газпрома» и «Роснефти» хотели большего. В феврале президент «Роснефти» Игорь Сечин и предправления «Газпрома» Алексей Миллер в письме премьеру Дмитрию Медведеву предлагали вывести из-под закона о закупках госкомпаний покупки финансовых услуг, недвижимости (прежде всего земли), сделки внутри вертикально-интегрированных структур.

Открытые данные о закупках создают риски для компаний, находящихся под санкциями, жаловались они: контрольные органы США и ЕС могут использовать информацию для проверки соблюдения режима санкций, ужесточить их и оштрафовать контрагентов. Не удается быстро проводить финансовые сделки, говорилось в письме, а раскрытие данных о контрагентах и их расценках повышает стоимость кредитов, что влияет на весь российский финансовый рынок.

Сначала Минэкономразвития считало возможным засекретить только сделки с иностранными банками. Такие меры целесообразно принять в отношении компаний, на которые распространяются санкции.

«Роснефть» готова обсуждать встречное предложение, говорит представитель «Роснефти»: компании хотят добиться максимальной защищенности от внеэкономического давления, а Минэкономразвития РФ хочет максимально сохранить транспарентность их закупок.

По всем этим категориям за 2015 год нет ни одной записи в ЕИС: или торги не проводились, или компании нарушали закон, не публикуя данные, говорит руководитель Ассоциации директоров по закупкам Андрей Черногоров. Но в 2015 г. за нарушения не было штрафов, теперь идет ужесточение, и компании хотят закрепить законом устоявшуюся практику, считает он. Чтобы понять, мешают ли законные процедуры эффективности, он предлагает в качестве эксперимента провести несколько торгов по правилам.