Минэнергоугля выбрало руководителей "Львовугля" и "Селидовугля"

Министерство энергетики и угольной промышленности по результатам конкурса отобрало двух руководителей на государственные угольные предприятия "Львовуголь" и "Селидовуголь", сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, руководителем "Львовугля" выбран Андрей Дьяченко, а руководителем "Селидовугля" - Валерий Стасюк.

Как отмечают в министерстве, решения конкурсной комиссии позволяют Минэнергоугля заключить трудовые договоры с победителями.

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Как сообщал УНИАН, 11 декабря прошлого года премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что полная неэффективность в угольной отрасли заставляет финансировать из бюджета проворовавшихся руководителей государственных шахт.

Летом 2015 года Кабмин принял решение ликвидировать шахту "Родинская" государственного предприятия "Красноармейскуголь" (Донецкая область), шахту "Заречная" госпредприятия "Львовуголь" (Львовская область) и шахту №9 "Нововолынская" госпредприятия "Волыньуголь" (Волынская область).

25 декабря Кабинет министров Украины решил ликвидировать убыточную шахту "Северная" государственного предприятия "Дзержинскуголь" в Донецкой области.