Лисичанский НПЗ, подконтрольный "Роснефти", закончил год с убытком 4,6 миллиарда гривень

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, подконтрольный российской государственной нефтяной компании «Роснефть», в 2015 году увеличил чистый убыток по сравнению с 2014 годом на 27% - до 4,6 млрд грн, говорится в сообщении предприятия.

При этом выручка от реализации продукции за отчетный период не указывается.

Общие активы компании в 2015 году сократились по сравнению с 2014 годом до 2,5 млрд грн с 3,1 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность за отчетный период увеличилась до 621,6 млн грн с 541,2 млн грн.

Долгосрочные обязательства предприятия в 2015 году выросли по сравнению с 2014 годом до 9,5 млрд грн с 6,08 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Лисичанский нефтеперерабатывающий завод простаивает с весны 2012 года по инициативе предыдущего собственника – российско-британской компании ТНК-ВР. «Роснефть» стала полноправным собственником сети АЗС и завода весной 2013 года.

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука в феврале 2016 года заявлял, что Лисичанский нефтеперерабатывающий завод может частично возобновить производство в середине марта.

«Роснефть» также владеет в Украине 141 АЗС, работающими под брендами Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл".

В начале января 2016 года стало известно, что "Роснефть" продает свою сеть автозаправочных станций в Украине швейцарской Glusco Energy S.A.